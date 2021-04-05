برعاية مستقبل وطن.. أمين مسعود يسلم جهاز لـ 40 عروسة «صور»

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نظم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، حفل من أجل تجهيز عدد ٤٠ عروسة من الأيتام وذلك برعاية حزب مستقبل وطن.

حضور أعضاء من حزب مستقبل وطن

جاء ذلك بحضور كل من النائب إيهاب العمدة، والنائب عمر وطنى، والحاج على سلامة، أمين قسم الشرابية، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم وتفعيلاً لمبادرة حياة كريمة التى تبناها السيد رئيس الجمهورية.

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

هذا وتتمثل أهداف المبادرة في النقاط الآتية

• توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا فى 2019، بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني.

• زواج اليتيمات.

• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.

• تشمل المبادرة القرى والنجوع.

• رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

• تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

• بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

• رصد مبلغ 103 مليارات جنيه للتنفيذ، والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ

• التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

• تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

كما تشمل المبادرة شق يتعلق بالرعاية الصحية، حيث يتم تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق.