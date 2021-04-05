ماجدة الرومي: "أنا جندي من جنود مصر"

تلقت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي دعوة لأحياء أولي الحفلات الغنائية في حديقة قصر القبة الأثري، حيث أستقبلتها بكل سعادة و سرور، معربة عن حبها الشديد لمصر و أستعدادها لتلبية خدمتها في أي وقت.

وأضافت الرومي، في تدوينة مطولة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة:” أنا جاهزة في أي وقت تطلبني فيه مصر لأى شئ، وأنا جندي من جنود مصر".

أولى حفلات ماجدة الرومي

أكدت ماجدة الرومي، أن رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة الفيروس إلا أنها لم تمنعها من المجىء إلي مصر و إقامة أولى حفلاتها في قصر القبة، وأوضحت أن هذا أول حفلة لها بعد حادث أنفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أن سبب رفضها لأحياء حفل القبة في الدعوة الأولى لن يكن غرورًا، و لكن كان السبب تأثرها بالحدث المفجع الذي مرت به بيروت.

أجرت المطربة ماجدة الرومي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج " كلمة أخيرة" داخل قصر القبة تحدثت فيها عن مشاعرها بعد تلقي الدعوة قائلة: "كيف أقول لا لمصر؟ هل تتخيلين أن أقول لا؟ أحب مصر، وهذه دعوة فرح في عز الحزن الذي نعيش فيه في لبنان، طاقة انفتحت لي، ويمامة أحضرت لي معها غصن زيتون، أقول لها لا ارجعي بلدكم؟ أكيد سآتي لأغني، ودخول قصر القبة شرف عظيم لي".

ماجدة الرومي توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجهت "ماجدة" رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأفتتاحه قصر القبة، وأختيارها للغناء داخل أروقته قائلة: "أحب مصر بشدة، ويعود هذا الحب لأسباب عديدة، أهمها أن مصر بالفعل هي واجهة الوطن العربي وشعبها الطيب، وأشعر أن مصر هيبة الوطن العربي، ولم أتردد لحظة عندما دُعيت للغناء بقصر القبة فكيف أقول لمصر لا، فهي دعوة فرح في عز الحزن اللبناني، وشرف كبير أن أغنى في قصر القبة وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتحه القصر لهذا اللقاء”.