الأرصاد تحذر من تغيرات حادة فى درجات الحرارة الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة غدا والأربعاء، لتصل درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية. وتابعت: "ينتهى الأسبوع بانخفاض كبير فى درجات الحرارة لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد".

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