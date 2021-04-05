عوض تاج الدين: مصر الآن فى تصاعد لحالات الموجة الثالثة لفيروس كورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن معظم الحالات تبدأ أعراض الإصابة بكورونا معها بإرتفاع درجة الحرارة، وأعراض تنفسية عليا وأعراض تنفسية سفلى مثل السعال الكحة، وآلام عامة فى الجسم وعطس ورشح، والفرق بينها وبين البرد فقدان حاسة التذوق أو الشم.
ولفت إلى أن بعض الأشخاص نتيجة للإصابة بالفيروسات قد يصاحبها صداع شديد، أو آلام فى الجسم، والبعض قد يصاحبه آلام فى القلب، أو إسهال أو طفح جلدى.
وأكد تاج الدين، أن المواطنين أصبح لهم خبرة فى التعامل مع الإصابة والعلاج والتعامل مع فيروس كورونا، وبالتالى لم يعد هناك إزدحام على المستشفيات، مؤكدًا قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات التى تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات، كام أنه يوجد مستشفيات ميدانية نستطيع اللجوء إليها اذا تطلبت الحاجة.
وأوصى، المواطنين بمراعاة التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان لأن طرق العدوى مازالت لم تتغير.
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