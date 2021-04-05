سفير مصر فى واجادوجو يبحث مع القائد العام للشرطة ببوركينا فاسو سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى إبراهيم عبدالعظيم الخولى، سفير مصر فى واجادوجو، الكولونيل Jean Bosco KIENOU القائد العام للشرطة الوطنية فى بوركينا فاسو، بحضور قادة الأفرع الرئيسية بوزارة الأمن البوركينية.





وصرح السفير الخولى، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أن المقابلة تناولت التعاون القائم بين الجانبين، والوقوف على سُبل تطويره، وكذلك التعرف على احتياجات الشرطة البوركينية.

وأضاف بأن الجانب المصرى، مُمثلا فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، يُقدم العديد من الدورات التدريبية الأساسية والمُتقدمة والمُتخصصة لعدد كبير من ضباط الشرطة البوركينية من أجل تطوير وبناء قدراتهم.