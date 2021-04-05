فيديو.. كتبها العدل وغنتها سماحة.. إطلاق الأغنية الرسمية لـ"اتكلم عربى"

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ،اليوم الاثنين، الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" والتى يمكن متابعتها عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".





وذكرت وزارة الهجرة أن الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" كتبها الدكتور مدحت العدل، وغنتها الفنانة كارول سماحة، ولحنها الملحن ميشيل فاضل. يذكر أن مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهدف إلى مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، وقد دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا، ثم ولاية كاليفولانيا الأمريكية.

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