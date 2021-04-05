أكاديمية السلام تكرم أمين المصريين الأحرار بالسويس وأمينة المرأة

جدة - نرمين السيد - كرمت أكاديمية السلام لكرة القدم بالسويس، عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين حزب المصريين الأحرار بالسويس، وسماح مهدى أمينة المرأة بالحزب، لدورهما فى دعم الحياة السياسية والثقافية والرياضية والقضايا الخاصة بالمرأة وتنمية المجتمع وخدمة الوطن.





وذلك خلال احتفال الأكاديمية بعيد الأم واليوم العالمى للمرأة بالتعاون مع الحزب لتكريم أمهات المشاركين بالأكاديمية. يذكر أنه تم تكريم جميع الفرق بالأكاديمية وتوزيع 60 ميدالية ذهبية وبرونزية تحمل شعار الحزب وشعار الأكاديمية وأيضا دروع وشهادات تقدير وتكريم المدربين. وذلك بحضور عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس، وسماح مهدى أمينة المرأة بالحزب، ومحمد سليم عضو هيئة المكتب بالحزب بالسويس، ومن الأكاديمية كابتن محمد شوالات، وكابتن محمد على أبو هلال، وكابتن دكرونى أبو المجد، وكابتن شحتة عبد الشافى.

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