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أكاديمية السلام تكرم أمين المصريين الأحرار بالسويس وأمينة المرأة

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رانيا ربيع 2021-04-05 22:10 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - كرمت أكاديمية السلام لكرة القدم بالسويس، عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين حزب المصريين الأحرار بالسويس، وسماح مهدى أمينة المرأة بالحزب، لدورهما فى دعم الحياة السياسية والثقافية والرياضية والقضايا الخاصة بالمرأة وتنمية المجتمع وخدمة الوطن.

وذلك خلال احتفال الأكاديمية بعيد الأم واليوم العالمى للمرأة بالتعاون مع الحزب لتكريم أمهات المشاركين بالأكاديمية.

يذكر أنه تم تكريم جميع الفرق بالأكاديمية وتوزيع 60 ميدالية ذهبية وبرونزية تحمل شعار الحزب وشعار الأكاديمية وأيضا دروع وشهادات تقدير وتكريم المدربين.

أمين المصريين الأحرار بالسويس

وذلك بحضور عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس، وسماح مهدى أمينة المرأة بالحزب، ومحمد سليم عضو هيئة المكتب بالحزب بالسويس، ومن الأكاديمية كابتن محمد شوالات، وكابتن محمد على أبو هلال، وكابتن دكرونى أبو المجد، وكابتن شحتة عبد الشافى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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