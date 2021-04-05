الفريق أسامة ربيع: التحقيقات مع السفينة البنمية قاربت على الانتهاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن التحقيق مع السفينة البنمية ما زال مستمرا، لافتًا إلى التحقيقات قاربت على الانتهاء، لا سيما بعد تفريغ الصندوق الأسود للسفينة، مضيفًا: "موقف قناة السويس آمن، إحنا انضرينا زى غيرنا".
وأوضح أن السفينة سليمة والدليل إبحارها لمنطقة البحيرات دون أى مشاكل، منوهًا إلى أن السفينة ستستكمل رحلتها فور انتهاء التحقيقات.
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