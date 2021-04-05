محافظ الغربية يوجه بتوفير الأكسجين فى المستشفيات

وذكر بيان لمحافظة الغربية أن ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ قام بالمرور على مستشفى حميات طنطا، تفقد خلاله أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا، وتابع أعداد الأسِرَّة المخصصة للعزل طبقًا للخطة الموضوعة، وذلك للتأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مقدمًا الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.
وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ضرورة المرور على جميع المستشفيات صباحًا ومساءً خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات، للتأكد من انضباط العاملين، وتقديم خدمة جيدة للمرضى، والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على تذليل أية عقبات.
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