غادة على: يلزم تعاون الأندية الرياضية مع وزارة الشباب والتفكير بشكل استثمارى «صور»

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شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالجولة التفقدية، ضمن وفد لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم، لزيارة الأندية الشعبية الرياضية بالإسكندرية، ومنها نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي، استاد الإسكندرية، للاطلاع على أرض الواقع على المشكلات التي تواجههم، مؤكدة على ضرورة دعم الأندية الرياضية الشعبية كي لا تندثر مع الزمن.

غادة على: يجب على الأندية مساعدة الوزارة فى التفكير بشكل استثمارى

وأوضحت الدكتورة غادة علي، خلال كلمتها بالاتحاد السكندري، أنه إلى جانب الدور التشريعي، الذي يقومون به كنواب في اللجنة من إجراء تعديلات على قانون الرياضة، لتعظيم موارد الأندية وغيره، إلا أنه يجب على الأندية، أن تكون مستعدة للتعاون مع وزارة الشباب في التفكير بشكل استثماري خارج الصندوق لتعظيم الموارد المالية للنادي، لنتحول من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء الذاتي.

غادة على: نسعى زيادة المخصصات

وأكدت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غادة علي، على أن لجنة الرياضة تمارس دورها الرقابي في الضغط على الحكومة لزيادة المخصصات المالية في الموازنة الجديدة، لدعم الأندية الشعبية بالتسنيق مع وزارة التخطيط، لزيادة المخصصات المالية لصالح وزارة الشباب حتى يتم توفير الاعتمادات اللازمة للأندية الشعبية.

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وشددت عضو مجلس النواب، في كلمتها على أهمية تثقيف وتدريب الشباب على حل المشكلات والابتكار والإبداع كلٌ في مجاله، ونشر ثقافة التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالأماكن، التى تستنزف موارد الدولة، مؤكدة أن دول العالم الكبرى تعامل الأندية على أنها مشروعات اقتصادية قومية تقدم لها الدعم في البداية حتى تتمكن من توفير مصادر دخل لها بعد ذلك وتتحول من عبء على الاقتصاد الحكومي إلى داعم له. وأكدت الدكتورة غادة علي، أن كل شاب في مصر لديه حلم وأن الرئيس السيسي وجه بتحقيق كل تلك الأحلام في أسرع وقت، مطالبة الشباب بالاجتهاد والعمل والتدريب على كيفية عرض مشكلاتهم ومطالبهم لضمان سرعة حلها، مشيدة بالآليات التى أصبح الشباب المصري يتمتع بها في تواصله مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ‫ وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وشارك من نواب الاسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، رزقي راغب ، سامح السائح ، طارق السيد.