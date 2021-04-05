كارول سماحة تنتهي من تتر مسلسل "ضد الكسر" 

كثفت المطربة كارول سماحة أعمالها لتنتهي من تسجيل أغنية "اللي خان" قبل أسبوع من بدء رمضان 2021، حيث تعد هذة الأغنية هي تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم الذي سيعرض في رمضان المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حول تتر مسلسل ضد الكسر، بعدما أعلنت كارول سماحة إنتهاءها منه، فضلًا عن تفاصيل المسلسل الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على الساحة قبل عرض المسلسلات الدرامية.

تتر مسلسل ضد الكسر

من المتوقع أن الأغنية ستحظى على إعجاب الكثير، حيث أن العديد من أغاني كارول سماحة حققت نجاح كبير، بسبب صوتها الجبار الذي يتماشي دائمًا مع أحداث المسلسل ويجعل المستمع يتعايش معها و يتأثر بأحداث المسلسل.

مسلسل ضد الكسر من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل .

قصة مسلسل ضد الكسر

تدور أحداث المسلسل حول فتاة شعبية تقطن في منطقة روض الفرج بشبرا ، ومتزوجة من الفنان محمد فراج، وتملك كثيرًا من المال خلال أحداث العمل، وتدعى "سلمى"، و تجسد هذه الشخصية الفنانة نيللي كريم ، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يستغلها بالأسرار التي يعلمها عنها لكي يتزوج شقيقتها.