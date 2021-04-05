يوسف الشريف يعلن موعد عرض مسلسله الجديد كوفيد 25..الجزء الثاني من رمضان

/625857/يوسف-الشريف-يعلن-موعد-عرض-مسلسله-الجديد-كوفيد-25الجزء-الثاني-من-رمضان

أعلن الفنان يوسف الشريف موعد عرض مسلسله الرمضاني القادم "كوفيد 25" وتوقيت طرح البرومو والإعلان التشويقي الخاص به، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل يوسف الشريف الجديد الذي يتكون من 15 حلقة، بعدما ازدادت العديد من التساؤلات حول موعد عرض المسلسل والبرومو التشويقي.

مسلسل كوفيد 25 ليوسف الشريف

علق يوسف الشريف، على مسلسل كوفيد 25 مشوقًا جمهور قائلًا: "ابتداًء من يوم 16 رمضان إن شاء الله يارب خير.. واستنوا الإعلان التشويقي كمان كام يوم".

رد فعل الجمهور تجاه مسلسل يوسف الشريف

انهى يوسف الشريف حديثه بتوجيه رسالة للجمهور، الأمر الذي يشير إلى تقديره واحترامه لجمهوره والاهتمام به، حيث علق قائلًا: "هستنى رأيكوا"، ولاق المنشور إعجاب العديد من متابعيه، كما أعربوا عن حماسهم الشديد لمشاهدة الإعلان التشويقي للمسلسل.

تفاصيل مسلسل كوفيد25

ينتمي مسلسل "كوفيد 25" إلى أعمال الـ 15حلقة وهو أمر استثنائي وسابقة من نوعها تحدث لأول مرة في الدراما الرمضانية، وهو من بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، أيتن عامر وإيناس كمال، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر ومن إنتاج سينرجي.

يذكر أن يوسف الشريف شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "النهاية"، وشاركه في البطولة عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، سهر الصايغ وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار عمرو سمير وإخراج ياسر سامي.