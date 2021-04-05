بصورة من الكواليس..أحمد التهامي يروج لمسلسله الجديد  "أحسن أب" مع علي ربيع

/625859/بصورة-من-الكواليسأحمد-التهامي-يروج-لمسلسله-الجديد- أحسن-أب-مع-علي-ربيع

نشر الفنان المصري أحمد التهامي صورة من كواليس مسلسله الرمضاني المقبل "أحسن أب" تجمعه بالفنان الكوميدي علي ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض مسلسل أحسن أب لعلي ربيع وأحمد التهامي، حيث شوف الأخير جمهوره لمسلسله الجديد قائلًا: "من كواليس مسلسل أحسن أب.. بطولة أخويا وحبيب قلبي الكوميديان الجامد على ربيع وإخراج المخرج الجامد أسطورة الكوميديا معتز التوني وإنتاج تامر مرسي".

تفاصيل عرض مسلسل"أحسن أب"

واختتم حديثه قائلًا: "إن شاء الله هتتفرجوا على مسلسل جامد ومختلف حصريًا على قناة الحياة"، حيث استطاع المسلسل أن يلفت الأنظار وسط عدد كبير من المسلسلات الدرامية المختلفة.

قصة مسلسل"أحسن أب"

ينتمي مسلسل " أحسن أب" لنوعية الدراما ال 15 حلقة وهي سابقة من نوعها في الموسم الرمضاني وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، حول قصة أب يحاول جاهدًا أن يكون أب مثالي مع أسرته ويخضع للعديد من الأحداث.

أبطال مسلسل "أحسن أب"

العمل من بطولة على ربيع، هاجر أحمد، أحمد جمال سعيد، أحمد فتحي وسامي مغاوري، تأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

أعمال أحمد التهامي القادمة

يشارك أحمد التهامي في رمضان المقبل بمسلسل آخر وهو "فارس بلا جواز" مع الفنان مصطفى قمر وعدد آخر من النجوم منهم ندى موسى، محمد ثروت وسليمان عيد، تأليف فداء الشندولي وإخراج معتز حسام.

يذكر أن أحمد التهامي شارك في فيلم "زنزانة7"، وهو فيلم مصري تم إنتاجه عام 2020، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي ومنة فضالي، إخراح إبرام نشأت.