وائل كفوري يدخل عالم الدراما الرمضانية لأول مرة

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يشارك وائل كفوري لأول مرة في مسلسل "داون تاون" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2021، هذا العام من خلال تسجيل أغنية جديدة بعنوان "كلنا مننجر" والتي ستظهر كتتر للمسلسل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تتر مسلسل داون تاون للمطرب المعروف وائل كفوري، لتكون مفاجأة للجمهور الذي يتشوق لصوت وائل كفوري بين الحين والآخر.

وائل كفوري

أغنية وائل كفوري من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، حيث يستعد وائل كفوري لابراز المزيد من المفاجأت خلال الفترة القادمة.

"داون تاون" من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع، حيث يعد المسلسل الإنتاج الأول لشركة "فالكون فيلمز" التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية ومن المقرر عرضه خلال شبكة MBC.

وكان قد أثير الجدل منذ أيام حول وائل كفوري بسبب طليقته أنجيلا بشارة التي وجدت صعوبة في التعامل معه بسب الغيرة المتبادلة بين الاثنين. حيث لفتت إلى أنها تؤيد الإنجاب دون زواج، الأمر الذي كان من شأنه ثوران الجمهور ضدها.