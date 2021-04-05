/625861/تفاصيل-منح-تصاريح-العمرة-والزيارة-للحرمين-في-رمضان-لهذه-الفئات

تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفق ما صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على قاصدي الحرمين الشريفين تزامنًا مع قرب شهر رمضان.

منح تصاريح لأداء العمرة لهؤلاء

منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

حجز تصاريح أداء مناسك العمرة

حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي اعتمرنا، وتوكلنا، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة وفق رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كيفية التحقق من صلاحية التصاريح

عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق توكلنا من خلال حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.