الأسقفان الجديدان بالمنيا يزوران المحافظ

جدة - نرمين السيد - وتمت رسامة الأسقفان الجديدان يوم ٧ مارس الماضى على إيبارشيتى أبو قرقاص، وشرق المنيا اللتين كانتا قبلًا ضمن إيبارشية المنيا وأبو قرقاص.

وأقيم طقس تجليس الأنبا فيلوباتير منذ قرابة أسبوعين، بينما جُلِّس الأنبا فام الأسبوع الماضى، وحضر محافظ المنيا وعدد من قياداتها احتفالى التجليس.