تقلبات حادة وسريعة والحرارة 35 بالقاهرة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 11 أبريل والحرارة 20 نهاية الأسبوع

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل وحتى الأحد القادم 11 أبريل الجاري، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود تقلبات حادة وسريعة في أحوال الطقس، حيث أشارت إلى أن الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية على القاهرة خلال الأيام المقبلة، ثم تنخفض بشكل حاد مرة أخرى نهاية الأسبوع لتسجل 20 درجة بشمال البلاد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 11 أبريل والحرارة 20 نهاية الأسبوع

وخلال أيام الثلاثاء والأربعار والخميس سوف يكون هناك ارتفاع شديد للحرارة مع نشاط للرياح على على السواحل الشمالية وغرب البلاد وسيناء، مع وجود أتربة عالقة نهاراً على القاهرة والوجه البحري، وخلال أيام الجمعة والسبت والأحد، سوف تنخفض الحرارة بشكل كبير لتصل إلى 20 درجة، مع نشاط الرياح بالوجه البحري والقاهرة.

وحول حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل، فسوف تشهد البلاد طقس حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية.

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كما يكون الطقس لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وسوف تصل الحرارة اليوم الثلاثاء 34 درجة على القاهرة، وللمزيد في تقرير الأرصاد المرفق بالخبر.