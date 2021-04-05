مصر تحصل على حق تنظيم كأس العرب

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأثنين، إعطاء مصر حق تنظيم 3 بطولات للموسم الحالي من بطولات الاتحاد، للمصري لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وكانت هناك مطالب بتنظيم مصر بطولة كأس العرب للصالات خلال شهر مايو القادم، ووافق على الفور الاتحاد العربي للطلب المقدم والموافقة على إقامتها داخل مصر.

وتمتلك مصر أيضا حق تنظيم كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 عام، وتقام هذه البطولة في شهر يوليو القادم.

كأس العرب

وآخر البطولات ستكون تنظيم مصر لكأس العرب للسيدات والتي سوف تنطلق في شهر أغسطس القادم.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية تقدم منذ فترة بطلب حق إستضافة مصر هذه البطولات وتم الموافقة على هذا الأمر.

اللجنة الثلاثية تقترب من التعاقد مع «عين الصقر» للإشراف على تقنية الفيديو

مازالت أزمة شركة تقنية الفيديو التي تدير الدوري المصري عالقة حتى الأن، ولم يتم حسم تواجد الشركة الحالية خلال الموسم القادم، وذلك بسبب عدم التفاهم بين المسئولين.

وعلم «دوت الخليج» أن الشركة الإسبانية التي تتولى مباريات الدوري المصري حاليا لن تقوم بإدارة جميع المباريات القادمة في بطولة الدوري، نظرا لتواجد شركة آخري من أجل تجربة التقنية معها، قبل التعاقد معها في بداية الموسم القادم.

أحمد مجاهد

وسيتم التعاقد مع شركة "عين الصقر" التي كانت مسئولة عن تقنية الفيديو لبطولة كأس العالم للأندية بقطر في بداية هذا العام، وسيتم تقييم التجربة بعد تجربتها، ومن الممكن أن يتم التعاقد بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وكانت الشركة الإسبانية الحالية كانت قد أعطى لها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية مهلة لنهاية الشهر الماضي من أجل تزويد التقنية بأفضل المعدات، ولكن لم يحدث هذا الأمر، ليقرر مسئولي الجبلاية البحث عن شركة أخري للتعاقد معها.

وسيتم تحديد عدد من المباريات خلال الفترة القادمة للشركة القادمة، من أجل تواجدها في مباريات الدوري المصري، والحكم على الأداء المخصص لها خلال المباريات.

تقنية الفيديو

تتجه النية داخل اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، تقليل عدد مسحات كورونا الخاصة بالحكام.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل الجبلاية، أن هناك قرار سيتم تنفيذة خلال الأيام القادم يخص مساحات فيروس كورونا، وهو الإكتفاء بعمل المسحات للحكام كل 10 أيام وليس كل مباراة.