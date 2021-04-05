/625864/برشلونة-يقترب-من-صدارة-ترتيب-الليجا-قبل-مباراة-ريال-مدريد-فيديو

حقق برشلونة فوزا هاما على بليد الوليد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، ليقترب بشدة من صدارة ترتيب الليجا الإسبانية قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد. وأحرز عثمان ديمبلي هدف برشلونة الوحيد في المباراة بعد عرضية متقنة من الجانب الأيمن، يحولها مهاجم البرسا من المنطقة قبل أن تعود لديمبلي الذي يسكنها في الشباك بتسديدة قوية.

برشلونة يقترب من صدارة الترتيب

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 65 بعد تحقيق الفوز على بلد الوليد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الليجا الإسبانية ، ليحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني خلف أتليتكو مدريد قبل الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد والمقرر إقامته يوم السبت القادم.

https://twitter.com/still_rory/status/1379174746890309633?s=20

وتوقف رصيد بلد الوليد عن النقطة 27، ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق مركزين فقط عن المراكز المهددة بالهبوط للدوري الإسباني الدرجو الثانية.

تشكيل برشلونة لمواجهة بلد الوليد

وأعلن كومان المدير الفني لبرشلونة عن التشكيل الرسمي الذي خاض مباراة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن. خط الدفاع: كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا- سيرجينو ديست - جوردي ألبا.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس - بيدري. في خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان.

بينما جلس على دكة مقاعد بدلاء برشلونة كلا من: ماتيوس فيرنانديز، ميراليم بيانيتش ، نيتو، أرناو تيناس، رونالد أراخو، جونيور فيربو، صامويل أومتيتي، ريكي بوتش، مارتين بريثويت، فرانسيسكو ترينكاو، إلياكس موريبا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

واصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي المركز الأول: أتليتكو مدريد – رصيد 66 نقطة. المركز الثاني: برشلونة – رصيد 65 نقطة. المركز الثالث: أتليتكو مدريد – رصيد 63 نقطة. المركز الرابع: أشبيلية – رصيد 58 نقطة. المركز الخامس: ريال بيتيس – رصيد 46 نقطة. المركز السادس: فياريال – رصيد 46 نقطة. المركز السابع : ريال سوسيداد – رصيد 45 نقطة. المركز الثامن: سيلتا فيجو – رصيد 37 نقطة. المركز التاسع: غرناطة – رصيد 36 نقطة. المركز العاشر: أتليتك بلباو – رصيد 35 نقطة. المركز الحادي عشر: ليفانتي – رصيد 35 نقطة. المركز الثاني عشر : فالنسيا – رصيد 33 نقطة.