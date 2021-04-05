شهد ترتيب الدوري الإسباني تغيرا بعد تحقيق برشلونة على بلد الوليد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن الجولة التاسعة والعشرون من الليجا الإسبانية، حيث أقترب الفريق الكتالوني من صدارة جدول الترتيب قبل أيام من الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

و تقلص الفارق بين برشلونة و أتليتكو مدريد للنقطة وحيدة، حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده للنقطة 65 بعد تحقيق الفوز على بلد الوليد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الليجا الإسبانية ، ليحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني خلف متصدر الترتيب أتليتكو مدريد، قبل أن الكلاسيكو أمام ريال مدريد والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت القادم.

هدف عثمان ديمبلي في بلد الوليد

وأحرز عثمان ديمبلي هدف برشلونة الوحيد في المباراة بعد عرضية متميزة عن طريق رونالد أراوخو من الجانب الأيمن أستقبلها عثمان ديمبيلي بتسديدة يسارية قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك بلد الوليد قبل ثواني من نهاية المباراة ليعزز الفريق الكتالوني فرصه في تصدر الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

واصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي المركز الأول: أتليتكو مدريد – رصيد 66 نقطة. المركز الثاني: برشلونة – رصيد 65 نقطة. المركز الثالث: أتليتكو مدريد – رصيد 63 نقطة. المركز الرابع: أشبيلية – رصيد 58 نقطة. المركز الخامس: ريال بيتيس – رصيد 46 نقطة. المركز السادس: فياريال – رصيد 46 نقطة.

ترتيب الليجا الإسبانية بعد فوز برشلونة

المركز السابع : ريال سوسيداد – رصيد 45 نقطة. المركز الثامن: سيلتا فيجو – رصيد 37 نقطة. المركز التاسع: غرناطة – رصيد 36 نقطة. المركز العاشر: أتليتك بلباو – رصيد 35 نقطة. المركز الحادي عشر: ليفانتي – رصيد 35 نقطة. المركز الثاني عشر : فالنسيا – رصيد 33 نقطة. المركز الثالث عشر: قادش – رصيد 32 نقطة. المركز الرابع عشر : أوساسونا – رصيد 31 نقطة. المركز الخامس عشر : خيتافي – رصيد 30 نقطة.

المركز السادس عشر : بلد الوليد – رصيد 24 نقطة. المركز السابع عشر : إلتشيه – رصيد 26 نقطة. المركز الثامن عشر : ويسكا – رصيد 24 نقطة. المركز التاسع عشر : إيبار – رصيد 23 نقطة. المركز العشرون : الفيس – رصيد 23 نقطة.