أزمة أيمن أشرف.. أبرز أخبار الأهلي اليوم 2021/4/5

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شهدت الساحة الرياضية خلال اليوم الأثنين 5\4\2021، العديد من الأخبار التي تخص النادي الأهلي ، منها إمكانية الدفع بوجوه جديدة خلال المواجهة ألقادمة أمام سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج أهم وأبرز أخبار الأهلي اليوم التي حدثت على مدار اليوم منها:

موسيماني يدفع بأوجه جديدة خلال مباراة سيمبا

يستعد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي، للدفع بعدد من اللاعبين الذيم لم يشاركوا خلال المباريات الماضية بصفة أساسية، خلال مباراة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن تنطلق في التاسعة من مساء الجمعة القادمة على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلي في أزمة بسبب أيمن أشرف

يعيش الجهاز الفني للأهلي حالة من القلق بسبب مشاركة اللاعب أيمن أشرف في مباراة سيمبا التنزاني في إطار منافسات دور المجموعات من دوري الأبطال للأندية، الذي سبق وتوج بها الأهلي على حساب الزمالك بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.

ويمتلك أيمن أشرف بطاقتين إنذار خلال المواجهات السابقة من دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي يتسبب بقلق داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، بسبب المخاوف من تلقى اللاعب بطاقة صفراء أخرى قد تتسبب في غياب اللاعب عن المارد الأحمر خللا منافسات قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني

سيمبا التنزانى في صدارة المجموعة بمجموع 13 نقطة. الأهلي في المركز الثانى بمجموع 8 نقاط. يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط. يحتل المريخ مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة الأهلي و سيمبا القادمة

يخوض الأهلي أخر مواجهات الفريق في دور المجموعات أمام سيمبا التنزاني متصدر الترتيب ، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء الجمعة القادمة في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل في الجولة الماضية أمام المريخ السوداني، وتبث قنوات بي إن سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق مصري للمعلق علي محمد على عبر القناة الرابعة للشبكة.