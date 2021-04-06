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محمد سياف - ابو ظبي - مبادرة التمويل العقاري، مع بدء شهر أبريل الجاري تم طرح كراسات الشروط بسعر يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه وذلك حسب دخل العميل سواء محدود الدخل أو متوسط الدخل في جميع مكاتب البريد وسعر كراسه الشروط يتراوح ما بين ١٠٠ الى ١٥٠ جنيه حسب فئة العميل على أن يتم الاحتفاظ بالإيصال الدال على شراء كراسة الشروط وأيضاً الإيصال الخاص بالمصاريف الإدارية والاستعلام بشرط أن يقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط باستخدام الرقم القومي الخاص به.

خطوات التقديم على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

بعد أن يتم ملء بيانات استمارة الحجز الموجودة في أخر أوراق كراسة الشروط، يجب على المتقدم أن يقوم بتجهيز الأوراق والمستندات الآتية اللازمة للتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري والمضمونة من البنوك، وهذه الأوراق والمستندات هي:-

1- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجين سارية أو الفرد الأعزب.

2- شهادات الدخل تكون معتمدة من محاسب قانوني معتمد موضح بها المهنة وصافي الدخل الشهري للحاجز على ألا يقل الدخل الشهري لمحدودي الدخل عن 1500 جنيه ولا يزيد عن 4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة.

3- مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص وتكون موجهة إلى صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري ويشترط أن تكون شهادات الدخل ومفردات المرتب مؤرخة ومختومة، كما يتم تجهيز أية أوراق أخرى تثبت وجود دخل إضافي للمتقدم مثل مكافأة الامتحانات للمعلمين او بيان الأرباح بالنسبة للعاملين بالشركات سواء الحكومية أو الخاصة.

4- أرفاق شهادات ميلاد الأبناء تحت 16 سنة أو صورة من بطاقة الرقم القومي للأبناء فوق ال 16 سنة، وقسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة مميكنة، إيصال مرافق حديث لم يمر عليه ثلاثة أشهر منذ وقت التقديم، تجهيز قيد عائلي مميكن للمتزوجين فقط.

٥- أرفاق الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط والإيصال الدال على الاستعلام والمصاريف الإدارية

٦- بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تجهيز برنت بالمعاش كمستند إثبات الدخل

٧- بالنسبة للمطلقات يتم تجهيز بيان النفقة للمطلقات أو أفاده بعدم تقاضى النفقة.

8- تجهيز بيان من مالك العقار موضح به الأوراق اللازمة للعقار المراد شراؤه ومحدد به سعر الوحدة السكنية المطلوب شراؤها على أن يتم تجهيز كل تلك الأوراق وتصويرها أو سحبها اسكانر وتحويلها بصيغه pdf في ملف لا يزيد مساحته عن 2 ميجا ويتم الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقاري ،بعد دخول موقع الصندوق العقاري قم بالضغط على خدمة المواطنين، حيث يقوم بتحويلك لصفحة أخري يتم الضغط على كلمة تسجيل.

9- بعد ذلك تدخل صفحة جديدة تكتب فيها الرقم القومي الخاص بك باللغة الانجليزية ورقم التليفون وتختار رقم سري مكون من 6 أرقام تقوم بحفظه وبعد ذلك تقوم بكتابة نفس الرقم السري مرة أخرى للتأكيد، ثم تضغط تسجيل بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال كود التفعيل على تليفونك تقوم بوضعه في المكان المخصص له ويبقا كده تم الانتهاء من تسجيل البيانات سجلت.

10- في أخر الخطوات قم برفع الملف الخاص بالأوراق والمستندات PDF علي الموقع.