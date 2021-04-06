انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون من الثلاثاء 6 ابريل إلي 12 ابريل- رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون الثلاثاء الجديدة لشهر ابريل 2021، تسري العروض الجديدة المقدمة من كازيون من 6 ابريل حتى 12 ابريل الجاري 2021، بمناسبة شهر رمضان فى جميع فروع كازيون. عروض كازيون رمضان 2021: كازيون ماركت من أقوي وأشهر المؤسسات التجارية فى مصر والتى تقوم بصورة أسبوعية بنشر مجلة تحتوى على أفضل العروض للمنتجات الغذائية ومستلزمات المنازل بتخفيضات وخصومات تنافسية ضخمة، كما لديه (كازيون ماركت) العديد من الفروع المنتشرة فى معظم محافظات مصر. عروض كازيون السوبر: الأرز والمشروبات.

منتجات الألبان والأفطار.

المعجنات.

وجبات الأطفال.

البسكويت والشيكولاتة والحلويات والمقرمشات.

التوابل ومستلزمات الطعام.

كافة أنواع المعلبات والسمن والزيوت.

الفواكه والخضروات.

منتجات النظافة.

المأكولات الباردة والمجمدة،

التجميل والعناية الشخصية. والآن نستعرض لكم من خلال موقعكم مصر فايف عروض كازيون الجديدة، المقدمة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2021: قد يهمك أيضاً معرفة آخر عروض كارفور إلي جانب المقدمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من خلال متابعة المواضيع التالية:

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