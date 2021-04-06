/625869/تعرف-على-التفاصيل-الكاملة-لاستقالة-ميدو-من-بيراميدز-وأهم-أخبار-اليوم

تعتبر أزمة رحيل أحمد حسام ميدو عن بيراميدز اليوم وتقديم استقالته صباح اليوم، والرحيل بعد مرور 36 يوم عمل فقط داخل قلعة السماوي.

وشهد نادي بيراميدز العديد من الأزمات على مدار اليوم، بجانب أزمة حدثت داخل الجبلاية بتقيد إنذار للاعب نادي النجوم أيمن الغباشي وتحويلة للتحقيق بسبب ما بدر منه تجاه إدارة النادي، وتحدث الأستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية في تصريحات خاصة لتحيا مصر عبر بث مباشر، من أجل الحديث على أزمة اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك وعن الأزمة الراهنة للاعب نادي النجوم.

بيومي يكشف الموقف القانوني للجنة الزمالك:-

تحدث محمد بيومي وقال أن اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبد العزيز تستطيع أن تجلس في منصبها، برغم بطلان اللائحة السابقة الخاصة بمجلس مرتضي منصور الموقوف من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وأكد: "لا يوجد أي سند قانوني يمنع تواجد اللجنة بعد إسقاط اللائحة ويمكن لوزير الرياضة تواجدهم دون النظر لما يحدث داخل الأحكام.

بيومي يكشف حقيقة شطب لاعب النجوم:-

أما أيمن الغباشي لاعب فريق النجوم، أرسل له اتحاد الكرة جواب إيقاف وتحويلة للتحقيق بسبب ما بدر منه تجاه لاعبي الفريق، وقال بيومي أن القانون يتيح شطب اللاعب بسبب تصويرة لفيديو من داخل ملعب التدريب بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي.

حقيقة استقاله أو إقالة أحمد حسام ميدو من بيراميدز:-

انفرد موقع دوت الخليج بأن رحيل أحمد حسام ميدو جاء قرار إقالة وليس استقالة، ولكن تم الإتفاق بأن يعلن العالمي استقالته ورفع الحرج عنه.

تم الانفراد أيضا بأن أحمد فتحي لاعب بيراميدز هدد الإدارة بشكوى ميدو حال عدم رحيلة عن الفريق بسبب تطاولة عليه وهو ما حدث من جانب الإدارة، وأيضا كان ممدوح عيد مدعم لموقف اللاعب وضد إيقافة وكان يرحب برحيل المدرب بشكل نهائي ورحيل ميدو أيضا.