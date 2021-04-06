/625870/كافيه-بدون-ترخيص-إخلاء-سبيل-حسن-شاكوش-بكفالة-20-ألف-جنيه-وحجز-20-متهما

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بكفالة قدرها 20 الف جنيه، في محضر المخالفات المحرر ضده، يأتي ذلك الامر لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية أثناء إقامته حفل افتتاح ضخما لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر وقررت حجز ٢٠ متهما آخرين ٢٤ ساعه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

كافيه بدون ترخيص

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد توجهت مساء أمس الأحد، إلى أحد الكافيهات في مدينة نصر لفحصه، وتبين أنه تم تشغيل الكافيه بدون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأنه ملكية خاصة للمطرب حسن شاكوش.

وبالفحص تبين وجود مخالفات آخري في الكافية، منها العثور عدد من الأرجيلة «الشيشة» غير مصرح باستخدامها بقرار من مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ قرار غلق المحل وتشميعه بمعرفة الجهات المختصة.