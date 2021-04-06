السويس.. رفع كفاءة مناطق السلام وحوض الدرس بموارد المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة السويس، موافقة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء -خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد اليوم الاثنين برئاسته- على طلب عبد المجيد صقر المحافظ، بقيام محافظة السويس من مواردها الذاتية بالشروع فى رفع كفاءة مناطق (السلام ١، والسلام ٢، والكبانون، وحوض الدرس).





وأضاف البيان الصادر عن المحافظة، أن الأعمال تشمل رصف الشوارع الرئيسية بعد مراجعة المرافق اللازمة، وتتضمن الإنارة وأعمال الصرف الصحى وخطوط المياه والتليفونات وشبكات الغاز وغير ذلك. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وافق على طلب محافظ السويس، بأن تتولى المحافظة تدبير مواردها الذاتية للتنفيذ مرحليًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعداد الدراسات الفنية والتمويلية قبل بدء المشروع، وسيتم البدء فى الأعمال فور الانتهاء من الدراسات والتنسيقات اللازمة.

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