لتوفير خدمات إضافية للطلاب.. التعليم تطلق اليوم موقعا جديدا لـEST

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إطلاق الموقع مساء اليوم الثلاثاء، وسيتم تمديد التسجيل لدورة مايو حتى يوم الخميس 15 إبريل، كما سيكون التسجيل لدورة يونيو مفتوحًا فى نفس الوقت. وأوضحت أن مجلس إدارة الـEST سيقوم بإعلام الطلاب عن فتح باب التسجيل عبر البريد الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى.

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