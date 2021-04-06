جدة - نرمين السيد - قال المهندس طارق ذكى، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، إن المديرية تستعد لإطلاق منظومة "كارت الفلاح الذكى"، حيث تم الانتهاء من نحو ٩٨% من تسجيل الاستمارات الخاصة بالمنظومة.





أضاف، فى تصريحات له، مساء أمس الإثنين، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، لافتا إلى أنه جرت ميكنة المديرية والإدارات والقطاعات الزراعية بالكامل، ويجرى الآن ميكنة الجمعيات الزراعية التابعة للمديرية. وأشار إلى أنه تم استلام 56 تابلت للقائمين بالعمل فى الجمعيات الزراعية، والانتهاء من تسليم 56 ماكينة نقاط صرف الاسمدة بكل جمعية زراعية، وسوف يتم تدريب القائمين بالعمل بالمنظومة على طرق استخدام الأجهزة. جدير بالذكر، أن منظومة "كارت الفلاح الذكى"، هو استبدال بطاقة الحيازة الورقية ببطاقة إلكترونية مبين بها المساحة الكلية للحائز، والمساحة الفعلية المنزرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زراعة الإسكندرية : الانتهاء من 98% من تسجيل استمارات كارت الفلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.