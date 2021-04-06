فيديو .. وزيرة الهجرة : الرئيس قرر رعاية مبادرة اتكلم عربى للحفاظ على اللغة

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إن مبادرة "اتكلم عربى" لاقت استحسانا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمجرد طرحها عليه، مؤكدة أنه قرر رعايتها بنفسه من أجل الحفاظ على اللغة العربية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحكاية"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر الفضائية.

وأضافت الوزيرة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال لازم تكلموهم عن الشأن الداخلى، ويعرفوا قبول الآخر ويعرفوا الإسراء والمعراج، وأنا بأحيى الأسر المصرية فى الخارج التى تحرص على التحدث باللغة العربية مع أبنائها وما ينفعش المصرى ينعزل على دولته وهو من أرضها فى ظل التحديات اللى بتقابل لنا".

وأكدت أن المحافظة على اللغة العربية هى محافظة على الهُوية، متابعة: "لازم نحافظ على اللغة العربية، والمبادرة لاقت ترحابا عظيما من الدول العربية، ولابد من أن نربط الأولاد فى الخارج ببلدهم ونحسسهم أنهم جزء من المجتمع".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه سيتم إطلاق أبليكشن تابع لوزارة الهجرة، يمكن تحميله على الهاتف المحمول، يمكِّن الأطفال من تعلم اللغة العربية، لافتة إلى أن هناك تعاونا بين وزارتي الهجرة والتربية والتعليم لتعليم الأبناء المصريين لغتهم العربية.

جدير بالذكر، أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "اتكلم عربى" لأبناء الجيل الثانى والثالث، حتى لا تنسى اللغة العربية والهوية، لتشجيعهم كى يتحدثوا باللغة العربية، حيث قالت وزيرة الهجرة: "نظمنا مبادرات مع الجيل الثانى والثالث من أبناء المهاجرين، وأطلقنا مبادرة اتكلم عربي، لأن حرب طمس الهوية من التحديات التى نواجهها، وتلقينا طلبات من الأسر المصرية ودول أخرى لتنظيم المبادرة للحفاظ على هويتنا العربية".