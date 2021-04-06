انت الان تتابع تفاصيل خبر برقم اللوحة يمكنك الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فقط برقم لوحة السيارة يمكنك الاستعلام مخالفات المرور 2021 بصورة إلكترونية آمنه، حيث تتوالي مؤخراً العمليات البحثية عبر “جوجل” بالسؤال عن كيفية معرفة مخالفات المرور2021، علماً بأنه قد إتجهت الدولة المصرية حديثاً للتحقيق التحول الكامل في كافة المجالات الحكومية، كما عزز ذلك إنتشار فيروس كورونا في مصر والعالم.

الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت:

يمكن الآن إجراء الاستعلام على مخالفات المرور من خلال موقع نيابة المرور الإلكتروني، والذي يتميز بسهولة إجراء الإستعلامات نظراً لإقتصاره على الخدمات المرورية فقط، كما كذلك إجراء الإستعلام عن المخالفات المرورية 2021، من خلال بوابة الحكومة المصرية، والتي تحتوي على ما يقارب 35 خدمة حكومية هامة لدي كافة المصريين.

– يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لموقع نيابة المرور من خلال الضغط هنا، ولكن قبل ذلك يجب معرفة الخطوات اللازمة لإجراء الاستعلام، والتي تتمثل في التالي:

– قم بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة نيابة المرور>> ثم عليك إختيار نوع الخدمة المرجو معرفتها، وتتمثل خدمات نيابة المرور الإلكترونية في التالي؛(خدمات الاستعلام- الدفع- التظلم- تحديد رخصة القيادة)،>> بعد ذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بعناية>> بعد ذلك قم بالضغط على استعلام، ليتم عرض كافة البيانات المستعلم عنها.

– كما يمكنك معرفة الأماكن التي وقعت بها مخالفاتك المرورية على السيارة، ولكن يجب إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

– كما يمكنك دفع قيمة الغرامات المسجلة على السيارة، بعد الاستعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، من خلال الضغط على أيقونة سداد، الموجودة في الموقع محل الحديث، ومن ثم إختيار نظام الدفع المناسب لك.

– أيضاً يمكنك متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالخدمات المرورية، وخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وخطوات تقديم التظلمات، وتجديد الرخصة إليكترونياً، وقائمة بأحدث الضرائب على السيارات، من خلال الضغط هنا.