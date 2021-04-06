/625871/تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الثلاثاء-وأهم-المواجهات

تعتبر دائما مباريات يوم الثلاثاء في أوروبا لها أهمية خاصة لأنها تكون مباريات ليلة دوري أبطال أوروبا، وتعود البطولة لبداية دور الثمانية بمباريات قوية، مع تواجد عدد من مباريات الدوري المصري والمباريات الأخري.

دوري أبطال أوروبا:-

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني:

تقام هذه المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب الاتحاد بإنجلترا، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 بريميم، ويعلق على المباراة حفيظ دراجي.

المباراة الثانية ستجمع بين ريال مدريد الإسباني ويستضيف ليفربول الإنجليزي:

يستضيف ملعب الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد المواجهة المرتقبة، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وستكون المباراة بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

دوري البطولة الإنجليزية:-

برينتفورد ضد برمنجهام سيتي وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء ولن يتم إذاعة المباراة على قنوات بين سبورت.

نوريتش سيتي يستضيف هيديرسفيلد تاون وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء وتذاع عبر بين سبورت 3 بريميم وسيكون أحمد فؤاد هو المعلق على هذه المباراة.

الدوري المصري الممتاز:-

غزل المحلة يواجه سموحة وتقام المباراة في تمام الثالثة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس.

أسوان يستضيف إنبي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس.

تعرف على التفاصيل الكاملة لاستقالة ميدو من بيراميدز وأهم أخبار اليوم

تعتبر أزمة رحيل أحمد حسام ميدو عن بيراميدز اليوم وتقديم استقالته صباح اليوم، والرحيل بعد مرور 36 يوم عمل فقط داخل قلعة السماوي.

وشهد نادي بيراميدز العديد من الأزمات على مدار اليوم، بجانب أزمة حدثت داخل الجبلاية بتقيد إنذار للاعب نادي النجوم أيمن الغباشي وتحويلة للتحقيق بسبب ما بدر منه تجاه إدارة النادي، وتحدث الأستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية في تصريحات خاصة لتحيا مصر عبر بث مباشر، من أجل الحديث على أزمة اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك وعن الأزمة الراهنة للاعب نادي النجوم.

تحدث محمد بيومي وقال أن اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبد العزيز تستطيع أن تجلس في منصبها، برغم بطلان اللائحة السابقة الخاصة بمجلس مرتضي منصور الموقوف من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وأكد: "لا يوجد أي سند قانوني يمنع تواجد اللجنة بعد إسقاط اللائحة ويمكن لوزير الرياضة تواجدهم دون النظر لما يحدث داخل الأحكام.