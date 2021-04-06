فيديو.. متحدث الصحة : مهلة 3 أيام لكل من سجل لـ تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" إنه يتم تغيير مكان التطعيم فى حالة وجود تكدس بالمركز المذكور فى الرسالة وصلت إلى الراغب فى تلقى اللقاح.
وأكد مجاهد أنه تم تخصيص 35 مركزًا إضافيا فى محافظة القاهرة لتخفيف التكدس بمراكز التطعيم فى المحافظة، مشيرا إلى أن قائمة الانتظار فى مركز القاطمية أضبحت 15 ألفًا بعد أن كانت 90 ألفًا.
وأوضح المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة، أنه فى حال عدم حضور الشخص الذى طلب تلقى لقاح كورونا بعد إرسال الرسالة بثلاثة أيام، فإن عليه إعادة التسجيل مرة أخرى من جديد.
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