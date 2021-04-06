انت الان تتابع تفاصيل خبر بالرقم القومي تستطيع الآن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في ظل جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي (الإليكتروني)، قد أصبح من السهل الآن إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي إليكترونياً، الأمر الذي يساعد أيضاً على التقليل من نسبة الإحتكاك والتدافع بين المواطنين في المقرات الحكومية ومكاتب المرور في مختلف محافظات نظراً لسرعة إنتقال فيروس كورونا من شخص لآخر في الأوساط المزدحمة، منها تكدس المواطنين أثناء القيام بالاستعلام على مخالفات المرور بالشكل التقليدي.

– يحتوي هذا المقال رابط استعلام مخالفات المرور، وخطوات معرفتها، وأنظمة السداد الإليكترونية، كما يمكنكم متابعة كافة الخدمات المرورية بصورة مستمرة من خلال موقعنا مصر فايف.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021:

يقدم موقع نيابة المرور الإلكتروني خدمات نيابات المرور في مصر، بصورة مجانية فقط تأكد من أتصال الهاتف بشبكة انترنت قوية أثناء إجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021.

– يمكن الدخول على الموقع الرسمي لمنصة نيابة المرور، فقط عليك الضغط هنا، ولكن قبل الدخول يجب معرفة الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاستعلام، والتي سوف نتناولها في السطور القليلة القادمة:

خطوات الاستعلام؛

– الدخول على رابط نيابة المرور الموضح أعلاه>> ثم إختيار نوع العملية المطلوبة.

– بعد إختيار نوع الخدمة المطلوبة من (الاستعلامات- الدفع الإليكتروني- التظلمات)، يظهر أمامك أيقونات يجب إدخال البيانات المطلوبة بدقة>> عليك التأكد من صحة البيانات المكتوبة.

– ثم أضغط>> استعلام، بعد ذلك تعرض أمامك جميع المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية المسجلة، يمكنك إستخراج شهادة وفاء بالغرامات عند الدفع، كما أنه في حالة عدم وجود آي مخالفات مرور مسجلة يمكنك الحصول على شهادة مخالفات تفيد ذلك.

– وأخيراً يمكنك الدفع من خلال الضغط على أيقونة السداد داخل الموقع، بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وتتمثل أنظمة السداد في؛ نظام الدفع فوري- البريد- تطبيق “مخالفاتي”.