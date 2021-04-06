فيديو .. وزير التعليم : لن يتم تدريس الهيروغليفية كـ لغة منفصلة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تردد بشأن قرار إدراج اللغة الهيروغليفية ضمن المناهج الدراسية، وخصوصا بعد الاحتفال بـ نقل موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط يوم السبت الماضى.





وقال خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن توعية الطلاب بالجانب الأثرى والسياحى تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزارة الآثار من قبل موكب المومياوات، وليس كرد فعل للحدث العالمى. وأضاف طارق شوقى، أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من المعانى باللغة العربية موجودة بالفعل فى الإطار العام للمناهج، وستكون موجودة بكثرة فى كتاب الصف الرابع الابتدائى الذى يجرى طباعته حاليًا، مشيرًا إلى أنها لن تُدَرَّس كلغة منفصلة ولكن سيتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير فى الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد.

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