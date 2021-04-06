طقس الثلاثاء .. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن الجو سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم

وليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف عبر جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 31

شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 34

طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 33

بلطيم الصغرى 16 العظمى 29

مطروح الصغرى 17 والعظمى 31

السلوم الصغرى 11 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 26

دمياط الصغرى 16 والعظمى 25

الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 34

الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

السويس الصغرى 18 والعظمى 34

العريش الصغرى 16 والعظمى 31

طابا الصغرى 22 والعظمى 31

كاترين الصغرى 15 والعظمى 25

الطور الصغرى 21 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 20 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34

المنيا الصغرى 19 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 19 والعظمى 35

قنا الصغرى 19 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 19 والعظمى 36

أسوان الصغرى 21 والعظمى 36

الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 35

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 32

حلايب الصغرى 19 والعظمى 30