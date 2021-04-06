فيديو .. خالد مجاهد : اليوم .. بدء تطعيم العاملين بالسياحة بـ لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن "الوزارة" ستبدأ بشكل رسمى فى تطعيم العاملين بقطاع السياحة، بـ اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه تم تخصيص مكانين للتطعيم، أحدهما فى محافظة جنوب سيناء، والآخر فى محافظة البحر الأحمر، موضحًا أنه تم إخطار جميع العاملين بقطاع السياحة بأن يسجلوا للحصول على اللقاح. وأكد خالد مجاهد أن المكانين على مساحة كبيرة لـ استيعاب الأعداد خلال الانتظار، مراعاة للإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أن تطعيم هذه الفئة من المواطنين له دور مهم جدًا فى عودة السياحة وتنشيطها، ما من شأنه استمرار عجلة الاقتصاد المصرى.

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