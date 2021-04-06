انت الان تتابع تفاصيل خبر نقدم لكم مجلة عروض كازيون 2021 من الثلاثاء 6 ابريل إلي 12 ابريل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون 2021 الثلاثاء الجديدة للشهر الجاري ابريل 2021، حيث تسري العروض المقدمة من كازيون ماركت من 6 ابريل حتى 12 ابريل الجاري 2021، بمناسبة شهر رمضان المبارك فى جميع فروع كازيون.

يعد كازيون ماركت من أقوي وأفضل المؤسسات التجارية فى مصر والتى قد أعتاد المصريين أن تقوم بصورة أسبوعية بنشر مجلة تحتوى على أفضل العروض والتخفيضات للمنتجات الغذائية واامستلزمات المنزلية بتخفيضات وخصومات تنافسية ضخمة تصل إلى 60%، كما لديه (كازيون ماركت) الكثير من الفروع المنتشرة فى معظم محافظات مصر.

عروض كازيون 2021:

عروض كازيون 2021 السوبر:

الأرز والمشروبات الغازية.

منتجات الألبان والأفطار.

المعجنات.

وجبات خاصة للأطفال.

البسكويت- الشيكولاتة- الحلويات- المقرمشات.

التوابل- مستلزمات الطعام.

المعلبات- السمن- الزيوت.

الفواكه والخضروات.

منتجات النظافة.

المأكولات الباردة والمجمدة،

التجميل والعناية الشخصية.

والآن نعرض لكم من خلال موقعنا مصر فايف عروض كازيون رمضان 2021، والتي تتمثل في التالي:

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