انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 6 أبريل بعد كسر سعر الفراخ البيضاء اليوم حاجز الـ30 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 6 أبريل، وذلك عقب الارتفاع الكبير في سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم، وسط توقعات من مسؤولين رسميين وعلى رأسهم رئيس شعبة الدواجن باستمرار ارتفاع أسعار الفراخ تزامناً مع قرب شهر رمضان الكريم.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 6 أبريل

وتشهد أسعار الفراخ والكتاكيت تغيرات مستمرة وبشكل يومي، وربما تشهد الأسعار تغيرات أكثر من مرة على مدار اليوم، وذلك على حسب حالة العرض والطلب وحالة السوق والحجز المسبق في الشركات المختلفة، وتقوم كل شركة بتحديد الأسعار التي تتماشى معها، وذلك بعد أن كانت الأسعار يتم تحديدها في بورصة الدواجن الرئيسية ببنها.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 فقد جاءت كالآتي:

مكة المكرمة: 10 جنيه.

الكيان: 10 جنيه.

أمات 11 جنيه.

الوطنية 11.5 جنيه.

الفيروز: 9.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.

القاهرة للدواجن: 11.25 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

سيد زكريا: 10 جنيه.

البنا: 10 جنيه.

الوطن: 9.75 جنيه.

الحرمين 9 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فقد جاءت وفق الأسعار الآتية.