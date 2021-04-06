انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. ارتفاع كبير في سعر الفراخ البيضاء اليوم 6 أبريل وارتفاع أسعار الساسو وتوقعات باستمرار زيادة الأسعار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زال سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 6 أبريل يشهد تزايداً مستمراً، وذلك استمراراً للزيادة التي تشهدها أٍعار الدواجن البيضاء والساسو في بورصة الدواجن منذ عدة أيام، ففي نهاية كانت أسعار الفراخ البيضاء لا تتجاوز الـ25 جنيه للكيو تقريباً، بينما اليوم وصلت الأسعار إلى 36 جنيه سعر الكيلو، وسجلت الساسو 36 جنيه في بعض الشركات.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 6 أبريل وارتفاع أسعار الساسو

وكانت التوقعات تشير بزيادة تصل إلى 25% فس أٍعار الفراخ البيضاء، وذلك يرجع إلى حالة الإقبال الكبيرة من المواطنين على الدواجن هذه الأيام تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، وقيام المواطنين بعمليات تخزين قبل زيادة الأسعار، وهذا ما حذر من رئيس شعبة الدواجن، والذي وجه بعد شراء دواجن أكثر من الإحتياجات اليومية حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم 6 أبريل، فقد جاءت ووفق الأسعار التالي ذكرها.

رئيس رابطة الدواجن: 30 أبيض و33 ساسو.

منير السقا: 30 جنيه أبيض و36 ساسو.

المنصورة للدواجن: 31 جنيه للفراخ البيضاء، و36 جنيه للفراخ الساسو.

محمد عادل: 31 جنيه للفراخ البيضاء، و33 جنيه للفراخ الساسو.

أحمد عامر وفوزي تفاحه ومحمد عثمان: 30 جنيه سعر الفراخ البيضاء الآن.

أسعار الفراخ اليوم بورصة منير السقا

فراخ بيضاء فراخ ساسو فراخ بيضاء أمهات 30 جنيه 36 جنيه 20 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم 6 أبريل فقد جاء وفق ما يلي:

شركة القاهرة للدواجن: 11.25 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

الفيروز: 9.5 جنيه.

أمات: 11 جنيه.