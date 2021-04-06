حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 7-4-2021

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: تغير مجال عملك إلى المجال الذي تخصصت به، فيفتح أمامك أبواباً جديدة من الاتصالات واللقاءات المثمرة والناجحة جداً.
عاطفياً: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.
صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: لا تبحث هذا اليوم عن التحديات، لا تتدخل في شؤون غيرك ولا تهمل واجباتك. كن هادئاً ومسالماً قدر الإمكان
عاطفياً: يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك.
صحياً: يتباطأ ايقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: يدخل القمر الى برج الدلو الصديق اي إلى موقع مناسب ويضعك أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهاً يا عزيزي.
عاطفياً: قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم.
صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: تنتقل هذا اليوم إلى مرحلة جديدة في حياتك المهنية، ما يعزز أوضاعك المادية لكن لا تكن عنيدًا ومتشبثًا برأيك .
عاطفياً: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري.
صحياً: احتمال حدوث تقيّح في الكليتين أو الفم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب بسرعة.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: إن انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو هو طالع ثقيل عليك، ومع ذلك فهي تتحدث عن تسوية في قضية ابتداء من اليوم .
عاطفياً: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل.
صحياً: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيدة، وقد تواجه موقفاً محرجاً لكن تعرف كيف تضع الأمور في نصابها الصحيح.
عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية.
صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: تعيش يوما هوائيا بامتياز مع انتقال القمر الى برج الدلو الصديق ما يشير إلى نجاح مهني يغير مجرى حياتك، ويجعلك تفكر في مشروع كبير.
عاطفياً: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب.
صحياً: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: يدخل القمر برج الدلو المعاكس لبرجك فيبلبل الأجواء المهنية قليلاً ويدفعك إلى التصرف الانفعالي في غالب الأحيان.
عاطفياً: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟.
صحياً: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: يعدك هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية.
عاطفياً: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية.
صحياً: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: تباشر هذا اليوم مرحلة جديدة في حياتك المهنية، بعد ترقيتك إلى منصب كنت تطمح إليه منذ اليوم الأول لالتحقاك بالعمل، مبروك.
عاطفياً: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك.
صحياً: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلاً.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: تصب كامل اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الكبيرة، ولا تتراجع أمام المصاعب مهما كانت كبيرة.
عاطفياً: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها.
صحياً: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزاً أو تحتل مكاناً لا يليق الاّ بك.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 7-4-2021
مهنياً: يدخل القمر الى برج الدلو المواجه لبرجك ويدفعك إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية.
عاطفياً: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ.
صحياً: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 7-4-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.