الأرصاد: طقس اليوم.. حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الثلاثاء حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية

شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 31 15

وادي النطرون 33 17

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 18

بلطيم 29 16

مطروح 31 17

السلوم 33 11

سيوة 32 13

بورسعيد 26 17

دمياط 25 16

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 33 19

السويس 34 18

العريش 31 16

رفح 29 15

رأس سدر 33 17

نخل 32 14

نويبع 32 23

طابا 31 22

كاترين 25 15

الطور 30 21

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 23

مرسى علم 30 20

الفيوم 34 20

بني سويف 34 19

المنيا 35 19

أسيوط 35 18

سوهاج 35 19

قنا 35 19

الأقصر 36 19

أسوان 36 21

إدفو 36 22

أبوسمبل 35 18

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 18