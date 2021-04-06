بالتفاصيل والرابط.. خطوات التسجيل لـ حجز لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وحجز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني، اليوم.

للاشتراك في حجز لقاح كورونا، والدخول على الرابط التالي اضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

وقالت الوزارة في بيان: إنه سيتم طرح ثلاث اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفائت العمرية كبار السن بدون أمراض مزمنة

ووضعت وزارة الصحة بعض التحذيرات عبر موقعها كالتالي: غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عاماً. العاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال وليس الحصر: كارنية النقابة- بيان حالة وظيفية- خطاب من جهة العمل.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في وقت سابق إن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وذكرت أن لقاح «سينوفارم» حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات «سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا».

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 181241 حالة من ضمنها 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.