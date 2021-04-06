فيديو .. أحمد كريمة : تماثيل الفراعنة فن جميل .. ليست أصناما

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأصنام والأوثان هى ما صنع من الحجر وغيره وكان يعبده الناس من دون الله، مشيرًا إلى أن ما لم يُعبد من دون الله فإنه يعد فنًا من الفنون الجميلة.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أن من يستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، طلب من سيدنا على بن أبى طالب يوم فتح مكة أن يحطم التماثيل التى كانت موجودة وقتها، يقع فى خطأ فادح، لأن تلك التماثيل كانت تُعبد من دون الله، مؤكدًا أنه لم يثبت فى أى من العصور القديمة أو الحديثة أن أحدا عبد التماثيل التى خلفها الفراعنة.