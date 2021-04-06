الرئيس السيسي يتفقد موسم الحصاد الزراعي بمشروع ”مستقبل مصر” بالصحراء الغربية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.

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