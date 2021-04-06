انت الان تتابع تفاصيل خبر المرور في مصر.. نقدم رابط استعلام مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رابط استعلام مخالفات المرور 2021، حيث يسجل الآف المصرين من آصحاب السيارات الملآكي والنقل عمليات بحث مكثفة عن رابط موقع مخالفات المرور، الأمر الذي بات شديد الأهمية في ظل الظروف الوبائية الراهنة، حيث يمكنك رابط الاستعلام على مخالفات المرور من الاستعلام بصورة سلسلة من منزلك دون الحاجة التوجه إلى الوحدات ومكاتب المرور المختلفة في مصر.

مرور مصر.. رابط استعلام مخالفات المرور 2021:

نقدم رابط استعلام المخالفات المرورية في هذا التقرير، كما نفصل خطوات الاستعلام خطوة بخطوة، وعلى ذلك يكون في إمكانك معرفة جميع مخالفات المرور 2021 المسجلة على رقم لوحة السيارة ورخصة القيادة.. تابع التالي:

الدخول على موقع نيابة المرور- إضغط هـــــنا.

إدخال بيناتك الشخصية في الخانات المخصصة لها.

إختيار من (خدمات الاستعلام-الدفع- التظلم-).

ثم الضغط على أيقونة>> استعلام مخالفات المرور.

يمكنك الدفع الإليكتروني من نفس الموقع محل الذكر(موقع نيابة المرور)، عن طريق إختيار أيقونة السداد، ومن ثم إختيار نظام الدفع.

– تتمثل أنظمة الدفع الإليكترونية في؛ نظام فوري- البريد المصري-تحميل تطبيق مخالفتي- مصاري، كما يمكن إختيار نظام الدفع عند الاستلام.

– يمكنك أيضاً معرفة المناطق التي سُجلت بها مخالفات مرور السيارة، فقط يجب إدراج الرقم القومي.

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