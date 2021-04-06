/625872/قرار-جديد-بشأن-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك-تفاصيل

أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما. فيما يخاطب اتحاد الكرة السبت المقبل، ويجري عددة اتصالات في دول اجانب للأتفاق مع طاقم حكام لإدارة مباراة القمة، بينما قرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الدول التى تطبق تقنية الـvar فى الدوريات الخاصة بها من أجل تعيين حكام لمباريات الزمالك والأهلي، خاصة أن مباريات الدوري هذا الموسم تقام باستخدام تقنية حكم الفيديو.

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وفد يواجة اتحاد الكرة أزمة وذلك بسبب إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوربية الكبيرة بسبب إجراءات كورونا ، وبالتالي سيخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العديد من الدول الأوروبية و الأسيوية لتعيين حكام أجانب تحسبا لرفض العديد من الدول الأوروبية إرسال حكامها بسبب كورونا وإجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات الدورى المصرى، ستقام فى موعدها المحدد يوم الأحد 18 أبريل الجارى باستاد القاهرة.

أحمد مجاهد

ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيرة جزر القمر والتي انتهت بنتيجة 4/0 مقابل لاشئ.

حكام أجانب

وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى وذلك بعدما اشتكت الأندية من ضغظ المستحقات المالية.

وقد منح اتحاد الكرة للأندية حرية الأختيار في عمل مسحات كورونا أو “رابيد تيست” وفقا لإمكانيات كل نادي بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل التكلفة المالية في مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم قبل كل مباراة.

الأهلي والزمالك

كما طلبت اللجنة الأدارية من اتحاد الكرة ظاتخاذ قرار لقاح كورونا لجميع اللاعبين بدلاً من المسحات لتخفيف المبالغ المالية.