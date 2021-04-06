/625874/حقيقة-نبش-قبر-ممرضة-توفيت-بكورونا-وحرق-جثتها-بحلوان

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا، مساء أمس، وحتى صباح اليوم، حول أنباء تفيد، بأن بعض الأهالي بمنطقة حلوان نبشوا قبر ممرضة توفيت بفيروس كورونا، وأحرقوا جثتها.

وعلى الفور خرجت مديرية امن القاهرة، لتقول: إن أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الامن تكثف جهودها لكشف غموض أحد القبور فى منطقة حلوان واستخراج جثة ممرضة تم دفنها منذ ايام بعد وفاتها متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وحرقها وترك جثتها متفحمة بالقرب من المقبرة.

وأوضحت المديرية في بيان، أن هناك فريق بحث عال المستوى يقوده اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة يعاونه فيه المقدم محمد السيسى رئيس مباحث حلوان لكشف غموض الواقعة بعد أن تلقى القسم بلاغا من أسرة ممرضة تبلغ من العمر 40 عاما تدعى "م ا" تعمل في مكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام وتقيم في المشروع الأمريكي في حلوان قالوا فيه ان إبنتهم توفيت بفيروس كورونا وتم دفنها بالمقابر وانهم اكتشفوا أن مجهولين نبشوا القبر واستخرجوا جثة ابنتهم بعد دفنها وقاموا بحرق جثتها وتركها متفحمة .

فيما أكدت مصادر أمنية أنهم بمعاينة المقبرة تبين فتحها بالفعل واستخراج جثة الممرضة وأن هناك فريق بحث يعمل على قدم وساق للوصول للجناة وجارى تفريغ الكاميرات بهدف سرعة ضبط الجناة .