/625875/نادر-السيد-أخطاء-شريف-إكرامي-كبيرة-وفادحة

علق نادر السيد، عن مباراة بيراميدز أمام فريق الرجاء والخطاء الذي ارتكبة شريف إكرامي حارس مرمي الفريق.

وقال السيد خلال تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الخطاء بحجم حارس المرمي، إذا كان الحرس صغير فمن الوارد ان يخطاء، ولكن حارس بحجم شريف إكرامي وحاصد عديد من البطولات مع النادي الأهلي فهذا يعتبر خطاء فادح”.

وتابع حديثة قائلاً: "ريف إكرامي لايشارك” بالواسطة” فهو تخطي ذلك الأمر، حيث تربي داخل جدران الأهلي واحترف في فينورد الهولندي ولديه تاريخ من البطولات".

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وأستكمل حديثة: "أن لااعرف سياسة بيراميدز ولكن إذا حصدوا بطولة إفريقيا والدوري وكأس مصر وكأس العالم للأندية فلن تعود إليهم الأموال لان الميزانية كيبر لديهم”.

من جانب آخر، تطرق نادر السيد للحديث عن ملف التجديد لفرجاني ساسي مع الزمالك، وأضاف: “ نادي الزمالك كان يحصد بطولات قبل ضم اللاعب وإذا رحل سيستمر النادي في حصد الالقاب فهو لايقف علي أحد”.

وأتم: "إذا نجحت إدارة الزمالك في تجديد تعاقده بما يتناسب مع قدرات النادي فـ أهلا وسهلا، وكان يجب فتح مفاوضات التجديد معه منذ بداية الموسم الماضي".

اخر مواجهات بيراميدز

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الرجاء والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الكنفيدرالية.

موعد مباراة بيراميدز

فيما يستعد بيراميدز لمباراة العودة أمام فريق الرجاء والتي من المقرر إقامتها يوم 4/11 في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويسعي الفريق في حصد الثلاث نقاط وتعزيز مكانته في الدوري الممتاز.

دائما يعرف عن المدربين الأجانب أنهم يتحدثوا للصالح العام للفريق ولا تحدث مجاملة لأي لاعب، خاصة مدرب مثل مارتن يول له إسم تاريخي وكان يتولى تدريب فرق عريقة خاصة بالدوري الإنجليزي مع توتنهام، ولم يرغب في تحمل المسئولية الكاملة أمام حارس له دعم كبير داخل القلعة الحمراء، خاصة أنه نجل الكابتن إكرامي، ونفس الأمر مع رينييه فايلر مدرب الفريق السابق والذي أخرج اللاعب من حساباتة نهائيا بسبب ضعف مستواة.