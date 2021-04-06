وزيرة التضامن: السيسى استعاد للصعيد مكانته المفقودة ووضعه على طريق التنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة القباج، فى مؤتمر "الصعيد يتغير"، تلبية لدعوة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، وبحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتمثيل من الجمعيات الأهلية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، فضلاً عن العاملين فى الحقل التنموى.

وفى بداية الجلسة، وجهت القباج، الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، الصرح الوطنى والحضارى الكبير الذى يحمل رسالة تنويرية وتنموية وحضارية مهمة عبر سنوات من العمل الجاد مما يساهم فى وضع رؤية تنموية متكاملة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة فى جميع مناطق الجمهورية وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، فى إطار رؤية القيادة السياسية فى إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفى توفير حياة كريمة للجميع.

وأوضحت أن "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى" يشهد تكاتف جميع أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعى للربط الشبكى بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن سمة المرحلة هى تكامل جهود التنمية.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف تطوير حوالى 4000 قرية مصرية على مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة، ومثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالى 13 محافظة تم استهدافها فى المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 31 مركزًا فى الصعيد، مما يؤكد على أن الصعيد أصبح فى بؤرة اهتمام الحكومة وأنه مستهدف بشكل مباشر بجميع برامج التنمية مما يحقق التوزازن فى برامج وخطط التنمية التى تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

‏‎ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لها دور رئيسى فى هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج سكن كريم، فى تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، ويعمل البرنامج على رفع كفاءة مساكن محدودى الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى أسقف المنازل بما يضمن الحياة الكريمة لسكان الريف فى صعيد مصر، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوى الاعاقة والتوسع فى إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة فى إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية وإنشاء عيادات "2 كفاية" فى الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهى الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التى تشمل المواطن المصرى بجميع خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

‏‎وفيما يتعلق بالدعم النقدى، أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت برامج الدعم النقدى الموجهة للصعيد عام 2014 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل" 2.3 مليون أسرة بإجمالى 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا.

‏‎كما تطرقت الوزيرة إلى ملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى شمول المؤمن عليه وأسرته بالحماية الاجتماعية وتعويضه عن فقده الدخل نتيجة تحقق أحد العناصر الستة المتمثلة فى بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 4.6 مليار جنيه لإجمالى 4 مليون مواطن.

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية، قالت إن رؤية محور التنمية الإجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى تقوم على تعظيم قيمة العمل لدى الفئات المستهدفة التى تقع فى دائرة البطالة، مشيرة إلى أن رأس المال الذى يتم تدويره يبلغ 1.6 مليار جنيه للتمكين لافتصادى من خلال الإقراض متناهى الصغر.

وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى الذراع التنموى للوزارة والتى تعتمد عليها الوزارة فى تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، منوهة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التى تم إشهارها فى صعيد مصر بلغت حوالى 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقى، أن المكتبة نظمت المؤتمر من منطلق شعورها بأن الصعيد هو المكون الأساس للحضارة المصرية الذى وفدت منه كل الدعوات للتنوير أمثال الدكتور طه حسين والعقاد والمراغى وجمال عبد الناصر، فالصعيد قدم نماذج مبهرة للوطن وأسهم أبناؤه فى تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة الحالية يولون اهتمامًا كبيرًا بالصعيد.

وأشار الفقى، إلى أن المكتبة ستواصل القيام بدورها التنويرى ودعم المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، فالمكتبة لا تنعزل عن الواقع فهى مؤسسة مصرية ذات طابع عالمى.