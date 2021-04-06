ومن جانبها أضافت الدكتورة غادة عبد البارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تضطلع بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، وكذلك الأنشطة التى تتسم بالابتكار أو التى تحدث أثراً عظيماً، من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية إسهاماً فى تحقيق أولوية اليونسكو العامة والمتمثلة فى المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.
ويمكن للراغبين فى الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية: طلب حساب من خلال إرسال رسالة للبريد الإلكترونى التالى [email protected] واستيفاء استمارة الجائزة والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الموقع الإلكترونى للجائزة بالدخول على الرابط التالى:http://unesco.org/gwe.
ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة، وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بـملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
وترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكترونى الموضح أدناه قبل موعد غايته 15 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة التربية البت فى الترشيحات المقدمة [email protected] [email protected]
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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