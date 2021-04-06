فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021 فى نسختها السادسة، والتى تم الإعلان عنها من خلال اليونسكو فى 8 مارس 2021، مشيراً إلى أن هذه الجائزة هى الأولى من نوعها فى اليونسكو، فهى تعرض لمشاريع ناجحة من شأنها تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء.





ومن جانبها أضافت الدكتورة غادة عبد البارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تضطلع بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، وكذلك الأنشطة التى تتسم بالابتكار أو التى تحدث أثراً عظيماً، من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية إسهاماً فى تحقيق أولوية اليونسكو العامة والمتمثلة فى المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.

ويمكن للراغبين فى الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية: طلب حساب من خلال إرسال رسالة للبريد الإلكترونى التالى [email protected] واستيفاء استمارة الجائزة والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الموقع الإلكترونى للجائزة بالدخول على الرابط التالى:http://unesco.org/gwe.

ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة، وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بـملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكترونى الموضح أدناه قبل موعد غايته 15 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة التربية البت فى الترشيحات المقدمة [email protected] [email protected]